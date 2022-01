Jorrit Bergsma na succesvol OKT ook in Alkmaar de snelste: ‘Ik ben en blijf een marathonschaatser’

In een finale om de vingers bij al te likken, is het Jorrit Bergsma op Nieuwsjaarsdag gelukt in Alkmaar de nationale titel marathonschaatsen op kunstijs te veroveren. Dat deed de Fries na eerder al succesvol te zijn geweest op het olympisch kwalificatietoernooi. „Dit is de mooiste prijs die je in het marathonschaatsen kunt winnen.”

Het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op het Alkmaarse kunstijs was een slopende koers, die ook nog eens op spectaculaire wijze eindigde. Tien koplopers, die een ronde voorsprong hadden genomen op het peloton, gingen de finale aan. Daarbij kwam Bart Hoolwerf, de rappe sprinter van Jumbo-Visma ten val, waarna de koers werd geneutraliseerd.

Na de herstart was het Hoolwerfs ploeggenoot Mats Stoltenborg die solo ten aanval ging. Voor de 35-jarige olympisch kampioen Jorrit Bergsma (van de formatie Aware) het teken in de achtervolging te gaan. „Je weet dat je Mats niet te ver kunt laten rijden. Gelukkig kon ik het gat snel dichten en daarna was het d’r op en d’r over.”

Eerste marathonzege bij A-rijders

Het leverde Bergsma zijn tweede nationale marathontitel op. Eerder lukte hem dat ook in 2015. Maar de gouden medaille en het rood-wit-blauw in Alkmaar deed hem veel, gaf Bergsma na afloop aan. „Hier won ik ooit mijn eerste marathon bij de A-rijders. Dat was in 2007, alweer heel wat jaren geleden. Stond ik hier op het podium met Miel Rozendaal en René Ruitenberg.”

Voor Bergsma was het NK marathonschaatsen een bijzondere afsluiting van een dito periode. Tijdens het OKT eind afgelopen jaar wist hij zich te plaatsen op de 5 en 10 kilometer voor de Winterspelen van Peking. Dat was het grote doel, maar enkele dagen later was in Alkmaar nog steeds de vorm aanwezig. Tot grote opluchting van Bergsma. „De Nederlandse marathontitel is een heel mooie prijs om te winnen. Dat is me nog maar één keer eerder in mijn carrière gelukt. Ik ben hier echt heel blij mee, want ik ben en blijf een marathonschaatser.”

Of en wanneer Bergsma dit seizoen nog een marathon gaat rijden in het nationale tricot, dat is nog maar de vraag. Misschien lukt het hem na afloop van de Winterspelen nog een wedstrijd mee te pakken. „Ik vind het in elk geval een eer om in het rood-wit-blauw te mogen rijden.”

