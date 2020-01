Jumbo-Visma begint marathonploeg met Orie: ‘hoort bij het schaatsen’

Jumbo-Visma is komend winterseizoen niet alleen actief in het langebaanschaatsen, er komt een marathonteam. Jac Orie, onder anderen coach van olympisch kampioenen Sven Kramer en Kjeld Nuis, neemt de sportieve leiding op zich van het nieuwe schaatsmarathonteam dat zal bestaan uit marathonschaatsers en zich richt op natuurijs en kunstijswedstrijden in Nederland en buitenland.

Door Arjan Schouten en Lisette van der Geest

,,Zo’n team is iets wat bij het schaatsen hoort”, zegt Orie. ,,Ik vind marathonschaatsen heel mooi en belangrijk. Het is traditioneler, anders dan al die nummers die nu verzonnen worden”, aldus de coach, doelend op vernieuwingen in de langebaansport met onderdelen als de teamsprint en de massastart. ,,Kijk straks maar eens wat er gebeurt als er weer een keer natuurijs komt. Dan zie je ineens iedereen weer kijken.”

Het marathonteam is een sponsorovereenkomst tussen Jumbo-Visma en Unox ‘als primaire partner’, meldt de ploeg. De formatie komt uit in de hoogste divisie van het marathonschaatsen en is een aanvulling op de bestaande schaatsploeg. Orie ziet de uitbreiding ook als springplank voor marathonschaatsers naar het langebaanschaatsen. ,,Voor jonge mensen die bijvoorbeeld op de massastart en de 5 en 10 kilometer wat willen gaan doen. De kruisbestuiving, daar draait het ook om.”

De invulling van het marathonteam is nog onduidelijk. Met rijders wordt gesproken. Orie gaat niet zelf op het ijs staan tijdens wedstrijden. Er zijn nog gesprekken voor de functie van ploegleider, Peter de Vries wordt genoemd als voornaamste kandidaat.

Eerder deze week werd bekend dat de teams Royal A-ware en Okay Fashion & Jeans komend seizoen zullen fuseren en dat Jillert Anema, de huidige ploegleider van Royal A-ware, aan de leiding zal staan van de nieuwe combinatie. De Vries, momenteel actief als ploegleider bij Okay Fashion & Jeans, is in gesprek met Jumbo-Visma. Orie: ,,Ik heb met hem gesproken en dat gesprek verliep prima.”

De marathonploeg moet uiteindelijk tot de beste teams van Nederland gaan behoren. Orie: ,,Het eerste jaar zal voor ons als nieuwkomer een leerjaar worden, waarin we ons in de verschillende wedstrijden tonen en hopelijk een aantal keren meedoen voor de podiumplekken. De komende jaren willen we verder groeien.”

Deze weken is het volgens traditie druk met marathonnieuws, het marathonpeloton is momenteel op de Weissensee, waar aanstaande woensdag de Alternatieve Elfstedentocht wordt gereden, en waar veel besprekingen tussen teams en rijders worden gevoerd.