Jumbo-Visma trekt zoon Erben Wennemars aan

Ook bij laatste race staat er geen maat op Nils van der Poel

Schaatser Nils van der Poel heeft afscheid genomen van het schaatsen met een overwinning op de 5000 meter in Thialf. De Zweed die vorige week wereldkampioen allround werd en al had aangekondigd te gaan stoppen met schaatsen, versloeg Jorrit Bergsma en won in 6.08,81.

12 maart