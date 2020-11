Jury diskwalificeert Bergsma, Talsma Nederlands kampioen 10 kilometer

Dat het gevaar niet van Sven Kramer ging komen, dat was al voor de dweil duidelijk. Hij leek niet echt met het mes tussen de tanden voor de snelst mogelijke tijd te gaan, maar er eerder een verkapte training van te maken. Zijn start was relatief traag, vervolgens zette hij weer wat aan, dan gingen de rondetijden weer omhoog om te finishen met een indrukwekkende eindsprint: 13.10,10. Zo was Erik Jan Kooiman na drie van de vijf ritten nog altijd de leider met 12.59,70.

Marwin Talsma en titelverdediger Jorrit Bergsma wisten wat ze te doen stond. Het grote talent en de veteraan hielden elkaar in evenwicht en zaten halverwege hun rit nipt boven de tijd van Roest. Zoals verwacht liep het verschil in de slotfase echter snel op, in het voordeel van Bergsma. Hij had op de streep zes seconden over op Roest, maar het gevaar kwam van Talsma die een eindsprint in petto had. Na de rit werd Bergsma tot zijn grote ongenoegen echter nog gediskwalificeerd nadat Talsma in moest houden bij een wissel. Talsma is de nieuwe Nederlands kampioen.