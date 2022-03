Jutta Leerdam en Femke Kok na eerste dag WK sprint in felle strijd verwikkeld

Leerdam moest 0,64 seconde goedmaken op Kok op de 1000 meter. De 23-jarige Zuid-Hollandse was met een snelle eerste ronde van 27,0 en een goede tweede ronde ook sneller dan de Oostenrijkse Vanessa Herzog (1.16,42) en veel sneller dan de twee Poolse schaatssters Kaja Ziomek en Andzelika Wojcik. Michelle de Jong kwam met 1.17,95 tot de tiende tijd en staat zevende in het klassement.

Alles wat je moet weten over de WK sprint in Hamar: tijden, deelnemers en de loting

Leerdam is blij dat ze met een voorsprong aan de tweede dag mag beginnen, ook al is het een minimale voorgift van 0,07 seconden. ,,Ik voelde het op de 500 meter niet helemaal, maar meestal ben ik op de tweede dag wel beter", zegt ze bij de NOS. ,,Dan ben ik meer aan de baan en omstandigheden gewend.”



De winnares van olympisch zilver op de 1000 meter vindt het jammer dat niet alle toppers present zijn in Hamar. ,,Dat vind ik jammer. Ik had graag iedereen hier willen verslaan. Ik heb veel vertrouwen in mezelf en áls ik hier een goed toernooi rijd, dan wil ik zoveel mogelijk mensen verslaan. Afbreuk aan een eventuele wereldtitel doet het niet. Ík vind het belangrijk. Het is gewoon een titel. Als zij bang zijn, moeten ze gewoon niet rijden.”