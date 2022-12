Jutta Leerdam wint bij wereldbeker Calgary vierde 1000 meter op rij, Stolz sneller dan Krol

Jutta Leerdam heeft ook de vierde 1000 meter in de wereldbeker op haar naam geschreven. De 23-jarige schaatsster van Jumbo-Visma had al de voorgaande drie wedstrijden op haar naam geschreven.

In Calgary bleef ze met 1.12,53 olympisch kampioene Miho Takagi uit Japan en de Amerikaanse Kimi Goetz voor.



Leerdam dook onder de tot dan toe beste tijd van Jekatarina Aydova uit Kazachstan, die 1.13,74 had gereden. De Zuid-Hollandse nam meteen in de eerste ronde al flinke afstand van haar tegenstander Isabel Grevelt en liet haar ook niet meer dichterbij komen. Grevelt finishte in 1.14,47 en werd tiende.

Antoinette Rijpma-De Jong kon niet mee met de snelle opening van Takagi. Met een sterke laatste ronde kwam ze iets terug, maar met 1.13,61 bleef ze achter Leerdam en Takagi, die tot 1.13,19 kwam, en werd vierde. Goetz was daarna net nog twee honderdsten van een seconde sneller dan Rijpma-De Jong.

Michelle De Jong won een rechtstreeks duel van ploeggenote Marrit Fledderus. Met 1.14,35 werd ze achtste. Fledderus moest met 1.15,04 genoegen nemen met de twaalfde plaats.

Leerdam was vooral blij dat haar marge met de concurrentie al weken lang zo groot is. ,,Ik heb geen idee wat het is, ik kan mijn kracht goed kwijt”, zei ze bij de NOS. ,,De basis voelt goed en het gaat gemakkelijk hard. Dat betekent dat ik goed ben.”

De wereldkampioene sprint meldde zich af voor de 1500 meter een dag eerder en was ook niet helemaal fit. “Ik was gisteren echt niet lekker en had ook niet verwacht dat ik nu harder zou rijden dan vorige keer”, zei Leerdam, die een week eerder de beste was met 1.12,82.

Krol geklopt door Stolz

Thomas Krol heeft bij de vierde wereldbeker in Calgary voor het eerst dit seizoen het podium gehaald op de 1000 meter. De 30-jarige olympisch kampioen op de kilometer eindigde met 1.07,16 als tweede en moest alleen de Amerikaan Jordan Stolz voor zich dulden, die won in 1.06,72. De Italiaan David Bosa werd derde.

Stolz dook dankzij een ijzersterke slotronde van 25,5 onder de verrassend sterke tijd van Bosa (1.07,24) en als enige onder de 1.07. Het is na Stavanger zijn tweede zege op de 1000 meter dit seizoen.

Krol zat na 600 meter nog onder de tijd van Stolz, maar moest in de slotronde te veel toegeven op de Amerikaan. Het is na eerder twee vijfde plaatsen en een achtste plek zijn eerste podium op de 1000 meter.

Otterspeer kwam in de slotrit tegen de Japanner Ryota Kojima na eerder een valse start tot 1.07,42. Daarmee viel de winnaar van een week eerder net naast het podium als vierde. Joep Wennemars kwam tot 1.08,42 en werd daarmee achttiende.

Kjeld Nuis was eerder op de dag de beste in de B-groep. De drievoudig olympisch kampioen, die een aanwijsplek had gekregen nadat hij dit seizoen het kwalificatietoernooi had gemist vanwege een blessure, finishte in 1.07,45. Daarmee zou hij in de A-groep vijfde zijn geworden. Louis Hollaar werd in de B-groep zesde in een persoonlijk record van 1.08,43.

