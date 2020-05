Kai Verbij breekt sleutelbeen bij val met de fiets; kneuzingen voor Otterspeer

Door de coronabeperkingen liet Jumbo-Visma de voorgaande periode al twee trainingskampen schieten, in Collalbo en een in Nederland. Deze week trainde en at het team gezamenlijk in Wolvega, hun vaste standplaats in Nederland. De schaatsploeg hoopt in juli af te reizen naar het Zuid-Duitse Inzell, het is nagenoeg zeker dat de ijsbaan daar opengaat voor een zomerijsperiode.