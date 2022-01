Kai Verbij verlengt vlak voor Olympische Spelen bij Jumbo-Visma

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verbij werd in 2017 zowel Europees- als wereldkampioen sprint. Hij veroverde vorig jaar voor de tweede keer de wereldtitel op de 1000 meter. Verbij is na Thomas Krol, Tijmen Snel, Merijn Scheperkamp en N’tab de vijfde sprinter die zijn contract bij Jumbo-Visma heeft verlengd tot en met 2024. ,,De komende vier jaar ontwikkel ik me fysiek waarschijnlijk het hardst door, dus dan is het prettig om in een omgeving te zitten waar alles goed geregeld is”, aldus de Zuid-Hollander met Japanse roots. ,,We rijden allemaal 34'ers op de 500 meter en minimaal 1.08 laag op de 1000 meter. Dat laat wel zien hoe sterk onze groep is.”