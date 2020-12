Kamminga en Hekman beste marathonschaatsers

Schulting heerst bij NK shorttrack: goud op 500, 1000 én 1500 meter

13 december Shorttrackster Suzanne Schulting heeft in Thialf nog maar eens bewezen dat ze momenteel op alle fronten de beste is in eigen land. De olympisch en wereldkampioene was bij de NK afstanden in Heerenveen een klasse apart. De 23-jarige rijdster veroverde de titels op de 500, 1000 en 1500 meter.