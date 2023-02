Keuzestress Patrick Roest richting WK: ‘ISU dwingt mij keuze te maken die ik niet wil maken’

Lindsay van Zundert loopt top 10 mis op EK door valpartij­en in korte kür

Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft haar tiende positie op het EK in het Finse Espoo niet kunnen handhaven bij de vrije kür. De 17-jarige Etten-Leurse kwam in haar vrije kür twee keer ten val en kwam uit op een totaalscore van 158,10 punten. Dat was goed voor de veertiende plaats.

28 januari