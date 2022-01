Kjeld Nuis blesseert zich twee weken voor Spelen op NK sprint: 'Ben heel erg geschrokken’

Nuis is een van de weinige aansprekende namen op de deelnemerslijst van het NK sprint, maar zijn toernooi duurde niet langer dan 200 meter. Bij het aanzetten op het rechte stuk rechtte hij plots zijn rug en stapte hij van de baan. Bij zijn eerste stappen ging het voor Nuis al fout. Hij raakte met zijn schaats zijn andere been en blesseerde daar zich dusdanig bij, dat hij een bocht later uitstapte.



,,Mijn ijzer grijpt in het ijs", zegt Nuis als hij de beelden bij de NOS bekijkt. ,,Ik zit bij de start één pas mis, ben uit balans en probeer daardoor diep te gaan zitten. Maar bij de volgende slag hakt mijn ijzer in het ijs en voel ik het in mijn linkerbeen schieten. Toen schrok ik gewoon en dacht ik er nog aan om met een slechte opening een goede 500 meter te rijden, maar daarna volgde de ene na de andere disbalans. Kappen, dacht ik. Ik ben erg geschrokken.”