Bergsma in Thialf na Kramer op 5000 meter

24 december Sven Kramer komt op de eerste dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in de achtste en voorlaatste race in actie op de 5000 meter. De olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel neemt het dinsdag in Thialf op tegen Erik Jan Kooiman, de nummer drie begin dit seizoen op de NK afstanden.