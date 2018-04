Kjeld Nuis nog altijd in de wachtkamer

Door Rik Spekenbrink



Hij was de koning van de Olympische Spelen. Maar twee gouden medailles of niet, Kjeld Nuis heeft nog altijd geen zekerheid voor komende jaren. Sterker: over een goede week is hij technisch gezien werkloos. Of de kampioen van de 1000 en 1500 meter er dinsdag bij is, als Lotto-Jumbo de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen start, is zeer de vraag. ,,We hebben één keer een aanbieding van Lotto-Jumbo gehad”, zegt André Boskamp, de zaakwaarnemer van Nuis. ,,Dat was nog voor de Spelen en dat aanbod was niet wat Kjeld beoogt. De bal ligt bij de ploeg, ze kunnen hem inkoppen.”



Boskamp zegt dat van een aanstaande breuk tussen beide partijen zeker nog geen sprake is. Dat gerucht doet namelijk hardnekkig de ronde in de sport. ,,Ik denk dat Jumbo echt wel verder wil met Kjeld”, zegt Boskamp, ook de manager van Jorien ter Mors.

Afhankelijk

Bronnen in het schaatsen zeggen dat Lotto-Jumbo, dat vanaf 1 januari 2019 in principe verdergaat als ‘Jumbo’, nog te weinig budgettaire zekerheid heeft voor de toekomst en Nuis simpelweg (nog) geen aanbieding kan doen. ,,We moeten naar ons budget kijken”, is het enige dat teammanager Tim Senden erover kan zeggen. ,,Maar de intenties om bij elkaar te blijven zijn uitgesproken en we zijn met Kjeld in onderhandeling. We zijn alleen ook van andere partijen afhankelijk, zoals sponsors.”



Volgens Boskamp vindt Nuis het vervelend dat hij zo lang moet wachten. ,,Maar ik ben niet somber over de toekomst, er gebeurt wel het een en ander. Jorien heeft bijvoorbeeld vanuit drie organisaties aanbiedingen gehad.”



Toch zegt Bart van Schijndel, zaakwaarnemer van Kai Verbij, Esmee Visser en Antoinette de Jong, dat er momenteel ‘heel weinig gebeurt’. ,,Ik merk ook dat schaatsers er niet allemaal zo druk mee bezig zijn. Kai is nu op vakantie in Japan, Esmee zit tot eind juni in de schoolbanken.” Dat zij eind april nog geen ploeg hebben, is geen onoverkomelijk probleem. ,,Ze kunnen prima een tijdje voor zichzelf trainen.”

Mesu

Behalve (Lotto-)Jumbo, blijven ook Clafis en waarschijnlijk Plantina in het schaatsen actief. Bert Jonker, directeur van Clafis, heeft overeenstemming bereikt met A-Ware, het bedrijf dat al jaren de marathontak van het team verzorgt. ,,Vanochtend heb ik 15 schaatsers die wij er graag bij willen hebben, een bericht gestuurd. Ze mogen alle 15 ja zeggen, die ruimte is er, maar uiteraard kan iemand ook een andere keuze maken.” Jorrit Bergsma en Evert Hoolwerf hadden een doorlopend contract. Verder kan bijna iedereen bij de ploeg van Jillert Anema blijven, zegt Jonker. Bij Niels Mesu is voor de tweede keer kanker geconstateerd. ,,Wij zouden als werkgever geen knip voor de neus waard zijn, als we nu de zorgplicht voor Niels niet op ons zouden nemen. We hebben voor hem een rol in het begeleidingsteam voor ogen.”



Jonker is in gesprek met Mischa Strijder, directeur van Plantina, om bepaalde kosten en faciliteiten te kunnen delen. Het voedingssupplementenbedrijf wil ook in het schaatsen blijven, maar zonder vast te zitten aan iSkate. Ronald Mulder, Kai Verbij, Dai Dai Ntab en Thomas Krol zouden een aanbieding van Plantina op zak hebben. Coach Gerard van Velde nog niet.