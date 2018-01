Knegt Europees kampioen op 1500 meter, Van Kerkhof pakt zilver

Hij wilde zich niet blindstaren op de allroundtitel, zo zei Knegt vooraf. ,,Eerst drie goede wedstrijden neerzetten, niet afstanden op veilig rijden met dat belang, maar alles eruit halen. Dan zien we aan het eind van de rit wel wat het waard is.”



Na de eerste afstand op de eerste finaledag op de EK in Dresden is dat alvast gelukt. Hij won de 1500 meter, voor de Rus Semen Elistratov en Israëliër en ploeggenoot van Knegt Vladislav Bykanov. ,,Eerlijk gezegd gingen de halve finales beter dan de finale", zei Knegt na afloop tegen de NOS. ,,Het ging niet vanzelf, maar ik ben wel blij met dit resultaat."



Hoe anders was het bij de vrouwen, waar Schulting met een flinke vloek als tweede over de finish van de 1500 meter gleed. De Europese kampioenschappen shorttrack in Dresden zijn voor haar een generale repetitie, een tussenstation op de belangrijke route naar de Winterspelen van Pyeongchang, waar ze voor de prijzen mee wil doen. Maar dat betekent niet dat ze in Dresden niet wil winnen. Desondanks vindt de kopvrouw van het Nederlandse shorttrack haar naam onderaan de uitslag terug. Een penalty.



Om te winnen moet je soms risico’s nemen, zeker bij shorttrack, dat weet Schulting als geen ander. Na een inhaalactie van Schulting en daaropvolgend lichamelijk contact gingen Russin Ekaterina Efremenkova en Arianna Fontana, de regerend Europees kampioene en de grote favoriete dit weekeinde onderuit. Yara van Kerkhof, die als derde de finishlijn passeerde, schoof door de penalty van Schulting een plaatsje op in het klassement en won zilver. ,,Dit was heel dom", zei Schulting tegen de NOS. ,,Ik reed veel te druistig. Dit moet ik opzij zetten en dan doorgaan."