Knegt mist EK na beknelling met heftruck

Knegt moet nu eerst vier weken in een spalk. Daarna volgt een revalidatie die zeker zes tot twaalf weken gaat duren. Het EK shorttrack in Dordrecht (11 t/m 13 januari) zal hij als titelverdediger moeten afzeggen. Hoe snel hij daarna weer in actie komt, is nog onzeker.

Teleurstelling

,,Dit is een flinke teleurstelling”, zegt Knegt. ,,Met de pijn valt het nu wel mee. Ik hoef geen pijnstillers of drank te nemen, het is draaglijk. Maar dat ik voorlopig niet kan schaatsen is een enorme domper.”



,,Het is bijzonder jammer voor het Nederlandse shorttrack dat Sjinkie op het EK in Dordrecht zijn kwaliteiten niet kan laten zien”, zegt bondscoach Jeroen Otter. ,,Sjinkie was weer goed, ik weet zeker dat hij op het EK weer voor de titel kon gaan. Heel zonde, dit. Maar voor de andere Nederlandse mannen is het nu een mooie uitdaging om te laten zien dat we het ook zonder Sjinkie ver kunnen schoppen, zowel op de relay als individueel. Laten we kijken of er een nieuwe champion opstaat.”