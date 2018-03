Knegt stelt teleur, Van Kerkhof tweede in B-finale

World Cup Kjeld Nuis ziet wereldbeker als 'kers op de taart'

16:19 Door bij de wereldbekerfinale in Minsk de 1000 meter te winnen, heeft Kjeld Nuis zich ook verzekerd van de zege in het eindklassement. Met zijn 1.19,23 dook Nuis in de laatste rit net onder de 1.19,40 van landgenoot Kai Verbij.