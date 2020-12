Knegt toont thuiswerkplek: eigen schaatsbaan in de achtertuin

Video Topfavo­riet Roest in stijl naar de titel op NK allround

22 november Patrick Roest mag zich eindelijk Nederlands allroundkampioen noemen. De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma sloot de vierkamp in het lege Thialf af met de tweede tijd op de 10.000 meter: 13.01,54. Zijn tegenstander Marwin Talsma was in de laatste rit na een boeiend gevecht net iets sneller: 13.01,43.