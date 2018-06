KNSB baalt van besluit tot super-WK

Het betekent het einde van de drie afzonderlijke wereldkampioenschappen afstanden, sprint en allround. De KNSB diende op het ISU-congres in Sevilla juist een ander voorstel in. Naar een idee van coach Jac Orie werd gepleit voor het opwaarderen van de wereldbekerwedstrijden. De winnaar van een klassement zou zich wereldkampioen op die afstand mogen noemen. De wereldbekerfinale zou in dat voorstel kunnen worden gezien als een WK afstanden en daarnaast zouden de WK’s sprint en allround blijven bestaan.

Het plan werd afgeschoten, terwijl het voorstel van de technische commissie van de ISU zelf het wel haalde. De ISU vindt dat te veel WK’s op de kalender voor verwarring zorgen en dat een wereldtitel ook minder waard is. ,,Behalve dat de kans dat we in Heerenveen een WK mogen organiseren nu steeds met tweederde daalt, vindt de KNSB ook: hoe meer wereldkampioenen, hoe beter”, zegt een woordvoerder. ,,De jeugd wil Sven Kramer worden, of Kjeld Nuis.”