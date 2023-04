KNSB weert buitenlandse schaatsers in Thialf: ‘In het buitenland lachen ze zich slap’

Rianne de Vries zegt shorttrack na dit seizoen vaarwel: ‘Veel zin om mijn energie in iets nieuws te steken’

Rianne de Vries stopt na dit seizoen met shorttracken op het hoogste niveau. Dat maakte ze woensdagmiddag zelf bekend via Instagram. De 32-jarige De Vries vindt het mooi geweest nu ze niet meer in staat is om mee te doen om de medailles.