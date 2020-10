KNSB zet streep door Invitation Cup na nieuwe coronagevallen

Alle deelnemers ondergingen woensdag een coronatest en die uitslagen kwam vandaag verspreid over de dag binnen. Toen bleek dat een rijdster van het Poolse team en Xandra Velzeboer, lid van Team NL, positief waren, ging de KNSB in beraad.

Velzeboer is een van de vijf Nederlandse rijders die al in zelfisolatie zaten, omdat dinsdag ploeggenoot Dennis Visser positief was getest. De andere drie zijn: Sjinkie Knegt, Sven Roes en Bram Steenaart.

,,Alles bij elkaar is het aanvankelijk beoogde deelnemersveld uitgedund. Dat is een van de redenen waarom besloten is de wedstrijd uit te stellen. Wat ook meespeelt in de beslissing is het groeiende aantal besmettingen in Nederland”, liet de KNSB weten.

De International Invitation Cup had de eerste internationale krachtmeting in het shorttrack moeten worden sinds de World Cup Finale in Dordrecht in februari. Een alternatief toernooi later dit seizoen is wellicht nog mogelijk.

Aan het evenement zouden shorttrackers meedoen uit Nederland, België, Frankrijk, Polen en Israël. Het KNSB Talent Team Noord had zich eerder al moeten terugtrekken vanwege een positief geteste rijder.