Kodaira snelt naar winst op 500 meter in Calgary

Nuis zilver Zege Verbij op 1000 meter, diskwalificatie Koelizjnikov

2 december Kai Verbij heeft in Calgary de wereldbekerwedstrijd over 1000 meter gewonnen. De tijd van de Nederlander (1.06,93) was 0,05 seconde langzamer dan die van Pavel Koelizjnikov, maar de Rus werd gediskwalificeerd omdat hij niet in zijn baan bleef.