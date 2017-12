Kodaira wint op 1000 meter met nieuw wereldrecord

Haar landgenote Miho Takagi, die in de laatste rit tegen Kodaira reed, eindigde als tweede in 1.12,63. De Russin Jekaterina Sjikhova veroverde brons met 1.13,23. Veel toprijdsters op deze afstand ontbraken zondag op de deelnemerslijst.

Nederlands kampioene Jorien ter Mors, Marrit Leenstra en Ireen Wüst lieten het om uiteenlopende redenen afweten. Wereldkampioene Heather Bergsma uit de Verenigde Staten was eveneens afwezig. Daardoor moest ze haar leidende positie in het klassement afstaan aan Kodaira, die voor de derde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd op de 1000 meter won. Vorige week in Calgary kwam de wereldkampioene op de 500 meter hard ten val.