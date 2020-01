Koelizjnikov met dik baanrecord op 1000 meter koning van de sprint in Thialf

EK afstanden in Thialf Belg Swings klopt Stroetinga in sprint op massastart

18:06 Arjan Stroetinga heeft bij de EK afstanden in Heerenveen zilver behaald op de massastart, het laatste onderdeel van het driedaagse schaatstoernooi. De Friese routinier van de marathonploeg van coach Jillert Anema moest na zestien enerverende ronden in de eindsprint zijn meerdere erkennen in de Belg Bart Swings. De Rus Danila Semerikov kwam als derde over de streep.