Koelizjnikov snelt naar wereldbekerwinst op 500 meter, brons voor Ntab

Kai Verbij viel net buiten het podium. De Europese sprintkampioen reed de vierde tijd: 34,80. Ronald Mulder eindigde als zevende (34,95) en Jan Smeekens belandde met 35,06 op de twaalfde plek. Michel Mulder moest genoegen nemen met de vijftiende plaats (35,23).



Ronald Mulder laat morgen de tweede 500 meter aan zich voorbijgaan. Hij wil zich in de aanloop naar de WK afstanden komende week in Inzell niet al te druk meer maken. Ook Ntab heeft zich voor de tweede manche afgemeld. Smeekens komt zondag nog wel in actie op de 500 meter. Verbij rijdt later op zaterdag in Hamar alleen nog de 1000 meter.



Bekijk hier alle uitslagen en het programma van het wereldbekerweekend in Hamar.