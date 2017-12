Koelizjnikov gediskwalificeerd, Verbij wint 1000 meter

Bergsma wint 1000 meter, brons Leenstra, val Kodaira

20:54 De Amerikaanse Heather Bergsma heeft in Calgary de wereldbekerwedstrijd over 1000 meter gewonnen in 1.13,37. Marrit Leenstra legde in 1.13,72 beslag op brons, vlak achter de Russische Yekaterina Shikhova (1.13,70).