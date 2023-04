Koning ziet een Elfstedentocht met Sven Kramer wel zitten: ‘Daar ben ik even stil van’

,,Daar ben ik even stil van”, is de eerste reactie van de koning op de ingestuurde vraag van Kramer. ,,Ik zou het wel fantastisch vinden om in ieder geval met Sven samen te gaan rijden, om te kijken of we dan nog in staat zijn om een Elfstedentocht te rijden”, vervolgt hij.

,,Dus een voorbereiding zullen we in ieder geval wel ingaan, of we dan echt rijden, dat moeten we dan even kijken”, zegt Willem-Alexander. Voorbereiden kan wat de koning betreft ook een keer op kunstijs. ,,Het zou fantastisch zijn als we überhaupt weer een keer een Elfstedentocht krijgen, wat dat is toch wel een heel mooi evenement wat echt zo Nederland is en zo prachtig is en waar Friesland zo mooi zich kan presenteren. Ik krijg weer kippenvel van het idee dat we weer eens een Elfstedentocht krijgen.”