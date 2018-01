Kooiman schrijft Alternatieve Elfstedentocht op zijn naam

Kooiman, die sinds december 2015 houder van het werelduurrecord op de schaats is, treedt in de voetsporen van zijn vader Jan Kooiman. Die schreef de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in 1993 op zijn naam. Kooiman is de opvolger van Crispijn Ariëns die de wedstrijd vorig jaar won.



Bij de vrouwen ging de zege naar Anne Tauber. De 22-jarige Friezin reed in de slotkilometers weg bij Iris van der Stelt en finishte solo. Elma de Vries kwam als derde over de streep. Voor Tauber, die vorig jaar nog als tweede eindigde achter Lisa van der Geest, is het de eerste grote zege op de schaats. Afgelopen zomer werd ze Nederlands kampioen bij het mountainbiken en veroverde ze in die discipline brons bij het EK onder 23 jaar.