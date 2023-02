Kou tussen Sjinkie Knegt en bondscoach Niels Kerstholt volgens KNSB uit de lucht: ‘Zand erover’

Sjinkie Knegt heeft alsnog zijn vertrouwen uitgesproken in bondscoach Niels Kerstholt. Dat gebeurde na een uitvoerig gesprek, waarbij ook de technisch directeur van de KNSB, Remy de Wit, aanwezig was. Knegt zal dan ook gewoon deel uitmaken van de selectie die zich gaat voorbereiden op het WK van volgende maand in Seoel.

De 33-jarige Knegt kreeg vorige week voorafgaand aan de World Cup in Dordrecht een officiële waarschuwing, nadat hij hard had uitgehaald naar bondscoach Kerstholt. Hij zei te hopen snel van het ‘zooitje ongeregeld’ af te zijn, doelend op de technische staf. Hij maakte later weliswaar excuses, maar nam geen woord terug van zijn inhoudelijke kritiek.

Na de gesprekken van donderdag zou de kou alsnog uit de lucht zijn. ,,De neuzen staan weer dezelfde kant op”, zegt De Wit in een persbericht. ,,Wij kijken terug op een vervelende week ondanks de zes gewonnen medailles, maar daar hebben we nu een dikke punt achter gezet.”

Die woorden worden onderschreven door Knegt: ,,Genoeg gepraat. Het wordt nu weer tijd om de benen te laten spreken. Op naar Seoel, zou ik zeggen.” Ook Kerstholt, die het stokje dit seizoen overnam van succescoach Jeroen Otter, wil er verder weinig woorden meer aan vuil maken. ,,Zand erover. We willen met zijn allen dit seizoen succesvol afsluiten in Seoel. Daar zetten we nu samen de schouders onder.”

Suzanne Schulting

Knegt is onder meer ontevreden over de trainingsprogramma’s van Kerstholt, die na vorig seizoen Jeroen Otter opvolgde. Suzanne Schulting, de beste Nederlandse shorttrackster, is ook ontevreden. Zij liet zich vorige week, in aanloop naar de wereldbekerfinale in Dordrecht, echter in andere bewoordingen uit dan Knegt.

Knegt heeft zich volgens de schaatsbond gecommitteerd aan de onderling afgesproken voorbereiding op het WK in de Koreaanse hoofdstad, dat van 10 tot en met 12 maart wordt gehouden. Er zijn heldere afspraken gemaakt die betrekking hebben op zowel het trainingsprogramma als op het gedrag van de shorttracker.

