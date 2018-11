Kramer blijft kwakkelen: ‘Als hij de bocht uitkomt, zie ik het al’

Koelizjnik­ov troeft Nuis op 1000 meter af: ‘Op waarde geklopt’

18 november Kjeld Nuis heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Obihiro ook op de 1000 meter met zilver genoegen moeten nemen. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand eindigde in een tijd van 1.08,39. Zijn Russische tegenstander Pavel Koelizjnikov zegevierde in een indrukwekkend baanrecord van 1.07,85. Thomas Krol pakte brons met een tijd van 1.08,62.