Kramer en De Jong blikken vooruit op WK allround: ‘All-out en dan zie ik het wel’

,,Tuurlijk, het is al dertig jaar oud hier. Dat is een gegeven”, zegt Kramer tijdens de persbijeenkomst van de nationale ploeg. ,,Ik vind het altijd fijn om hier te zijn. Maar het is niet zo dat het hier altijd maar snel is. Het is hier snel als de luchtdruk goed is.” Recordijs ligt er in ieder geval niet. Rond de vier graden onder nul is het ijs. Kramer: ,,En in Thialf, of andere banen waar snelle baanrecords staan, zijn we rond de min acht graden gewend.”