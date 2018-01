Kramer en Wüst testen zich in Erfurt

Kramer komt op de Duitse schaatsbaan uit op de 1500 meter en de 5000 meter. Wüst staat ingeschreven voor twee keer de 1000 meter, de 1500 meter en de 3000 meter. De twee schaatsgrootheden lieten de EK afstanden in het afgelopen weekeinde in Rusland aan zich voorbijgaan.



Ook de wereldkampioenen Kjeld Nuis (1000 en 1500 meter) en Jan Smeekens (500 meter) zijn in Erfurt weer van de partij. Nuis rijdt in Duitsland twee keer een 500 meter en twee keer een 1000 meter. Smeekens komt twee keer op de 500 meter in actie.



Marrit Leenstra verschijnt in Erfurt liefst vijf keer aan de start: twee keer 500 meter, twee keer 1000 meter en de 1500 meter. Jorien ter Mors komt in principe drie keer in actie: een keer 500 meter en twee keer 1000 meter.