Kramer: Federer traint ook niet meer hetzelfde als toen hij 20 was

Door Lisette van der Geest



Sven Kramer zit binnen met een kop warme chocolademelk in een Konditorei in Inzell. Liefst zou hij minder in de publiciteit staan. En gewoon buiten zitten, bij de rest van zijn ploeg, zegt de Fries met een knikje naar het terras. In plaats daarvan draagt hij de status van schaatser met de meeste interviewverzoeken. Maar buiten de publiciteit ­leven gaat voor hem, in zijn ‘vak’, nu eenmaal niet.



Ooit zal het minder worden. Hij verzucht: ,,Ik hoop het. Sommigen vinden het moeilijk, ik kijk daar stiekem soms wel naar uit. Meer lucht. Er zijn mensen die sporten met bewijsdrang, of met een hunkering naar aandacht. Totdat het zo erg wordt dat je hunkert naar rust. Dan denk je: oh, was het maar wat rustiger. Dat laatste heb ik vaak. En dat heb ik al sinds mijn twintigste.’’