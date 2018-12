Kramer maakt in Heerenveen rentree na rugblessure

Esmee Visser wint 5000 meter in Tomaszów Mazowiecki

9 december Esmee Visser heeft bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki haar status als olympisch kampioene op de 5000 meter waargemaakt. De 22-jarige schaatsster zegevierde op het Poolse werkijs in een tijd van 7.05,18. De Canadese Isabelle Weidemann eindigde als tweede in 7.06,19. Het brons was voor Natalia Voronina uit Rusland (7.08,68).