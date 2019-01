Kunstrijder Fernandez sluit loopbaan af met zevende EK-goud op rij

Erben Wennemars Publiek in Thialf wordt belazerd

10:16 Vandaag starten de NK’s allround en sprint in Heerenveen zonder alle toppers die twee weken geleden nog meededen aan de EK’s sprint en allround in het Italiaanse Collalbo. Een gemiste kans voor de schaatssport in Nederland. Het was een schitterend moment geweest om de sport een boost te geven. Al onze nationale schaatshelden bij elkaar in een kolkend Thialf.