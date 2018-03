Kunstrijdster Osmond verovert verrassend wereldtitel

Olympisch kampioene Alina Sagitova beleefde precies een maand na haar 'gouden' optreden in Zuid-Korea een dramatische dag. De vijftienjarige Russin ging drie keer onderuit en verliet huilend het ijs. Carolina Kostner, die in de korte kür de beste score had neergezet, kon het voor eigen publiek ook niet waarmaken. De 31-jarige Italiaanse kwam eveneens ten val en eindigde met een score van 208,88 net naast het podium (vierde). Het blijft voor Kostner zo bij haar ene wereldtitel uit 2012.