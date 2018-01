Langebaanschaatsen blijft Nederlandse medaillefabriek

Simon Schouten op NK in voetsporen zus Irene

1 januari In navolging van zijn jongere zus Irene Schouten (25) heeft Simon Schouten in Utrecht de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. De 27-jarige schaatser van Royal A-ware was na 150 ronden op het werkijs van de Vechtsebanen de beste sprinter. Zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma eindigde als tweede en Frank Vreugdenhil kwam als derde over de finish.