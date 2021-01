Leerdam niet aan de leiding: ‘Als ik gewoon normaal doe, is titel nog mogelijk’

Leerdam, twee jaar geleden in Collalbo als debutante nog blij met een vierde plaats op het EK, gaat nu voor de titel. Ze is de topfavoriete. Dus haar optreden op de eerste twee dagen is dan ook teleurstellend. Ze had er, terecht, meer van verwacht. Tegelijkertijd is nog niets verloren. Haar tijd op de 1000 meter was met 1.14,15 allesbehalve slecht, na haar 37,70 seconden op de 500. De voorsprong van klassementsleidster Angelina Golikova op de tweede 500 meter is 0,17 seconden.