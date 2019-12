Leerdam verrast zichzelf met Nederlandse titel en persoonlijk record

De eerste drie van het klassement verzekerden zich van deelname aan de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Voor de EK afstanden komende maand in Heerenveen zijn ze nog niet geplaatst, omdat de 500 meter voor vrouwen buiten de top tien valt van de zogenoemde selectievolgorde voor dat toernooi. Aan dat evenement mogen namens Oranje zowel bij de mannen als vrouwen maximaal tien rijders deelnemen. Bij de Winterspelen is dat eveneens het geval.

Zenuwachtig

Leerdam was erg zenuwachtig, zei ze na afloop voor de camera van de NOS. ,,Het gaat supergoed de laatste weken, maar je moet het nog wel even doen. Ik was een beetje zenuwachtig, vandaar de eerste valse start", legt ze uit. Leerdam opende in 10,6 en kon goed doortrekken naar de finish. ,,Mijn opening was voor mij de snelste ooit. Het is hartstikke mooi dat ik vandaag heb gewonnen, maar morgen moet ik er opnieuw staan op de 1.000 meter. De tijd verbaast mij wel. Ik wist dat er een 37'er in zat, maar 37,7 had ik nooit verwacht.



