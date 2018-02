Leiders KPN Marathon Cup slaan toe in Enschede

Van der Stelt won na tachtig rondes de sprint van het peloton en verstevigde daarmee de leiding in het klassement. Den Hertog was na 125 ronden de sterkste uit een kopgroep van achttien schaatsers.

,,Dit is zo een heel nuttige avond'', zei Den Hertog, die zijn tweede zege op rij boekte in de strijd om de Marathon Cup. Zijn voornaamste concurrenten voor de eindzege, Crispijn Ariëns en Robert Post, konden niet meedoen om de winst en raakten zo verder achterop in het klassement.

,,In de sprint was ik helemaal niet met dat klassement bezig, lette ik alleen maar op Simon Schouten. Dat was voor mij de gevaarlijkste man. Bij het uitkomen van de laatste bocht kon ik mooi binnendoor bij hem. Pas achter de streep realiseerde ik me dat dit ook voor het klassement uitstekend was.'' Schouten eindigde als tweede, Evert Hoolwerf werd derde.