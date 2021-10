LIVE | Hoolwerf wint massastart bij de mannen, Schouten gaat zo voor derde titel op NK

Video Overtuigen­de Bergsma heeft met snelle 10.000 meter titel terug

Jorrit Bergsma heeft bij de NK afstanden de titel gepakt op de 10.000 meter. De 35-jarige Fries van Team Zaanlander won overtuigend in een tijd van 12.39,67. In een rechtstreeks duel versloeg Bergsma titelverdediger Marwin Talsma, die derde werd in 12.50,91. Patrick Roest pakte met 12.48,05 het zilver.

15:18