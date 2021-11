LIVE | Irene Schouten jaagt op tweede medaille van het weekend

Ireen Wüst voorgedra­gen voor commissie IOC: ‘Ik weet als geen ander wat atleten nodig hebben’

Vijfvoudig olympisch schaatskampioene Ireen Wüst neemt mogelijk zitting in de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De 35-jarige Brabantse is door sportkoepel NOC*NSF en de atletencommissie van NOC*NSF voorgedragen. Ze is één van de zeventien kandidaten voor twee zetels bij de verkiezingen tijdens de Winterspelen komend jaar in februari in Beijing. Als Wüst wordt verkozen, zal ze acht jaar lang de olympische atleten vertegenwoordigen.

16 oktober