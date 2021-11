LIVE | Irene Schouten pakt goud, Nils van der Poel laat alle Nederlanders achter zich

Schaatstop laat olympisch testevent in Peking links liggen: ‘Past niet’

De Nederlandse schaatstop laat het olympische testevent in Peking komende maand aan zich voorbijgaan. ,,Bij de commerciële topteams in Nederland bestond in deze fase van het olympisch seizoen geen animo om deel te nemen. Dat past niet in hun seizoensopbouw en er was onzekerheid over de coronamaatregelen”, laat de Nederlandse schaatsbond KNSB weten.

