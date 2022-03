LIVE | Jutta Leerdam en Femke Kok in actie op 500 meter op WK sprint in Hamar

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Leerdam gaat aan de leiding na de eerste dag van de WK sprint in het Noorse Hamar. Leerdam was een klasse apart op de 1000 meter in 1.14,88. Daarmee maakte ze haar achterstand goed op landgenote Femke Kok, die eerder had gezegevierd op de 500 meter.



Titelverdedigster Miho Takagi ontbreekt op het sprinttoernooi. De Japanse olympisch kampioene op de 1000 meter gaf er de voorkeur aan het WK allround te rijden, dat zaterdag van start gaat. De Russische schaatssters mogen net als die uit Belarus niet deelnemen van de Internationale Schaats Unie (ISU) vanwege de inval in Oekraïne.