LIVE | Kai Verbij en Thomas Krol strijden om wereldtitel bij de mannen

WK sprint in HamarJutta Leerdam heeft het WK sprint in Hamar gewonnen. Femke Kok ging als leider in het klassement van start op de 1000 meter, maar slaagde er niet in Leerdam te verslaan in een spannend onderling duel.

Kok ging met 0,22 seconden voorsprong van start op de laatste afstand, maar Leerdam wint het toernooi uiteindelijk met 0,16 seconden voorsprong op Kok. De 21-jarige schaatsster uit Nij Beets won een uurtje eerder nog wel op de 500 meter, waarin Leerdam de vierde tijd noteerde. Dat was een knappe prestatie van Kok, want na een valse start reed ze nog zo'n dertig meter door. Daarmee vergooide ze een hoop energie, die ze op de 1000 meter dus tekort kwam om de wereldtitel veilig te stellen.

,,Ik had het echt laten liggen op de 500 meter. Daardoor moest ik heel veel goedmaken op de 1000 meter. Dat is gelukt, maar ik baal wel dat ik het mezelf zo lastig heb gemaakt. Het lukte me niet om de juiste focus te vinden. Misschien dat het komt omdat ik na de Olympische Spelen niet de juiste spanningsboog kan vinden. Dat is wel lastig, maar ik ben blij dat het toch gelukt is", zei Leerdam.

Haar coach Kosta Poltavets uit Charkov in Oekraïne was in tranen na een zeer zware week voor hem en zijn familie, maar na de wereldtitel van zijn pupil Leerdam verscheen er toch ook een lach op zijn gezicht. ,,Ik doe het voor mezelf natuurlijk, maar ik ben ook zo blij voor hem. Het is zo mooi dat we hem op deze manier een lach kunnen bezorgen, dat vind ik echt heel bijzonder in deze tijden", vertelde Leerdam aan de NOS, waarbij ze zelf ook moeite had om haar emoties in bedwang te houden. ,,Ik wil die situatie in Oekraïne niet op mezelf betrekken. Het grijpt Kosta uiteraard wel heel erg aan en daardoor voel ik ook wel dat het allemaal heel heftig is.”

Titelverdedigster Miho Takagi ontbrak op het sprinttoernooi in Noorwegen. De Japanse olympisch kampioene op de 1000 meter gaf er de voorkeur aan het WK allround te rijden, dat morgen van start gaat. De Russische schaatssters mogen net als die uit Belarus niet deelnemen van de ISU vanwege de oorlog in Oekraïne.

Verbij aan de leiding bij de mannen

Kai Verbij gaat aan de leiding in het klassement bij de mannen. Hij staat 0,16 seconden voor op nummer twee Thomas Krol. Tatsuya Shinhama (Japan), Piotr Michalski (Polen) en Jordan Stolz (Verenigde Staten) mogen ook nog dromen van de wereldtitel sprint als Verbij en Krol ook op de afsluitende 1000 meter steekjes laten vallen.



Een zesde en achtste tijd op de 500 meter was namelijk flink teleurstellend voor Verbij en Krol. De afsluitende 1000 meter bij de mannen gaat om 19.48 uur van start. Op de 500 meter was de Japanner Wataru Morishige net iets sneller dan zijn landgenoot Tatsuya Shinhama.

Op de afsluitende 1000 meter heeft Verbij een voorsprong van 0,16 seconden op Krol, de olympisch kampioen op de kilometer. Tijmen Snel is tiende in de tussenstand. Verbij en Krol zagen eerder op de dag de aanvankelijke leider in het klassement, de Canadees Laurent Dubreuil, wegvallen. Dubreuil testte positief op het coronavirus en zag zijn kansen op een eerste wereldtitel sprint verdwijnen.

Programma WK sprint, vandaag

• 17.30 uur: tweede 500m (v)

• 18.07 uur: tweede 500m (m)

• 18.53 uur: tweede 1000m (v)

• 19.48 uur: tweede 1000m (m)

