LIVE | Kan Sven Kramer zich op de 5000 meter plaatsen voor zijn vijfde Olympische Spelen?

Elfstedentocht '97 Elfsteden­tocht bleek laatste keer van vader en zoon op natuurijs: ‘We fiksen het samen’

Het was het sportieve hoogtepunt van vader Bertus en zoon Robert, zij aan zij over de finish tijdens de Elfstedentocht van 1997. ,,We fiksen het samen, zeiden we.’’ Het was meteen de laatste keer dat ze met z’n tweeën op natuurijs stonden. In november van dat jaar raakte Bertus zijn zoon kwijt door een auto-ongeluk.

10 december