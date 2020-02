LIVE | Koelizjnikov pakt goud op 500 meter, wereldrecord voor Fish

Zilver voor schaats­sters op ploegach­ter­vol­ging, goud weer voor Japan

0:34 Nederland heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City zilver behaald op de ploegachtervolging voor vrouwen. De ploeg van bondscoach Jan Coopmans finishte op de Utah Olympic Oval in een Nederlandse recordtijd: 2.52,65. Japan prolongeerde de wereldtitel met een wereldrecord: 2.50,76. Het brons was voor Canada (2.53,62).