LIVE | Kok verbetert persoonlijk record op 1000m, Leerdam aast op op revanche na debacle

Nederlands podium bij mannen Schouten schittert ook in Stavanger met baanrecord: ‘Ik moet er wel meer van genieten’

Irene Schouten heeft het goud gepakt op de 5000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger. De 29-jarige schaatsster uit Andijk was de snelste in een baanrecord van 6.52,38.

19 november