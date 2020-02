LIVE | Kramer meteen op grote achterstand na 500 meter, Roest zevende

Podium ver weg voor Leerdam, Kodaira wint tweede 500 meter

11:28 De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft bij de WK sprint in Hamar de tweede 500 meter gewonnen. De olympisch- en wereldkampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 37,46 seconden. Haar marge op haar landgenote Miho Takagi was echter klein. De klassementsleidster eindigde als tweede in 37,52.