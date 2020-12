LIVE | N'tab sterkste na eerste 500 meter, beste tijd na twee sprints telt

NK Allround Wereldkam­pi­oen Roest wil nu ook wel eens een Nederland­se titel: ‘In coronatij­den meer waarde’

19 november Patrick Roest aast bij de NK allround komend weekeinde in Thialf op een primeur. De 24-jarige schaatser uit Lekkerkerk veroverde in de afgelopen jaren op grootse wijze drie wereldtitels allround op rij, maar de Nederlandse titel in deze discipline ontbreekt opvallend genoeg nog op zijn erelijst.