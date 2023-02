LIVE NK afstanden | Patrick Roest pakt eerste titel op 10 kilometer, Irene Schouten wint 5000 meter

In Heerenveen is vandaag de derde en laatste dag van het NK afstanden. Volg in onze livewidget hierboven alle tussenstanden. Hieronder staan later vandaag alle uitslagen van vandaag. Check hier alle uitslagen van de voorbije dagen . Patrick Roest kroonde zich in Thialf na een bloedstollend gevecht tot nationale kampioen op de 10 kilometer.

Roest nam het in de laatste rit op tegen zijn grootste concurrent Jorrit Bergsma, die de 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk vorig jaar nog aftroefde in strijd om een gouden plak op het NK schaatsen. Roest noteerde een tijd van 12:47,22 en pakte daarmee zijn eerste nationale titel op de 10 kilometer, nadat hij vier jaar op rij zilver pakte. Bergsma greep in een bloedstollende rit naast zijn achtste titel, met drie seconden minder dan de nieuwe kampioen. Kars Jansman klopte in de voorlaatste rit met een snelle slotronde ploeggenoot Beau Snellink. Met 13.05,79 werd hij derde.

Alleen de eerste twee van de 10 kilometer op de NK afstanden plaatsen zich voor de WK afstanden in maart in Heerenveen. Dat zijn Roest en Bergsma. Roest beleeft sowieso een uitstekend weekend in Heerenveen. Gisteren kroonde hij zich al tot Nederlands kampioen op de 5000 meter. Ook werd hij kampioen op de 1500 meter.

Patrick Roest neigt ernaar op de WK afstanden te starten op de 5 en 10 kilometer. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh zou dan de 1500 meter laten schieten, zei hij bij de NOS. ,,Mijn gedachte zegt alleen de 10 kilometer te rijden, maar daar moet ik nog met mijn coaches over gaan zitten. Dan gaan we er een klap op geven.”

Irene Schouten pakt titel op 5 kilometer

Irene Schouten heeft op de NK afstanden in Heerenveen haar titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 30-jarige schaatsster van AH-Zaanlander bleef met een tijd van 6.50,36 Sanne in ‘t Hof en Marijke Groenewoud voor. Schouten, die een dag eerder slechts derde was geworden op de 3000 meter, versloeg in de laatste rit concurrente In ‘t Hof die met 6.51.79 tweede werd. De schaatsster van Gewest Fryslan bleef daarmee Groenewoud nipt voor, die daarvoor de lat hoog had gelegd met 6.52,37.

Alleen de eerste twee schaatssters op de 5 kilometer plaatsen zich voor de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden verreden in Thialf. Dat zijn in principe Schouten en In ‘t Hof.

Programma vandaag

• 15.39 uur: 1000 meter mannen

• 16.23 uur: 1000 meter vrouwen

• 17.10 uur: Mass start mannen

• 17.31 uur: Mass start vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Irene Schouten. © Pro Shots / Erik Pasman

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.